Merike Mätas: kuidas teha töötust ettevõtja

Merike Mätas. Foto: Erakogu

Eestis on tublid ärimentorid ja suurepärased kootsid. Koondagem nad töötukassa kogemusnõustamise struktuuri, aidates nii ettevõtlushirme ületada, soovitab koolitaja, kogemusnõustaja ja ettevõtja Merike Mätas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

"Hakake ettevõtjaks, rakendage oma elukogemus," kirjutatakse ridadel ja ridade vahel. Inimene mõistab, et vanamoodi enam ei saa ja uutmoodi nagu saaks, aga ta ei tea, kuidas seda teha, ja ei julge ka. Mis nüüd minu idee, see pole ju mingi IT!