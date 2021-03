Raul Reino: pealkirjad buumivad rohkem kui kinnisvaraturg ise

Ehituskraanad. Foto: Liis Treimann

Kui jutud lähevad emotsionaalseks ja sõnades hakatakse kasutama ülivõrdeid, siis on mõistlik hoida pea külmana ja vaadata hinnangute asemel faktide poole, soovitab Domus Kinnisvara juhatuse liige Raul Reino ettevõtte blogis.

Viimaste nädalate meediakajastus kinnisvaraturu kohta, kus domineerivad pealkirjad stiilis "Osta kohe, sügisel on juba hilja" ja "Hinnad tõusevad tundidega", sunnib küsima, kas tõesti on just kinnisvaraturg see üks ja ainus oaas keset pandeemiat või on siltide kleepimisega natuke liiga hoogu mindud.