Merko: kinnisvarast läheb kriis mööda

Merko üks suuremaid arendusi Tallinnas on Veerenni kvartali ehitus. Foto: Andras Kralla

Kriis puudutab kinnisvaraturgu oodatust märksa vähem, mis on lõpuks viinud selleni, et kinnisvara laovaru on tugevalt kahanenud, ütles Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe.

Mäe rääkis Äripäeva raadio esmaspäevaes hommikuprogrammis, et eelmise aasta kevadel ei osanud keegi ennustada, et kriis puudutab kinnisvaraturgu nii vähe. Arendajad võtsid esialgu hoogu maha, kuid nõudlus kasvas eelmise aasta sügisel oodatust kiiremini. See on aga kinnisvara laovaru tugevalt vähendanud.