Ain Kivisaar: tegusal Tallinna kinnisvaraturul likvideeritakse anomaaliad kiirelt

Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraturg on oma olemuselt stabiilne ja tekkinud anomaaliad väga pikaks ajaks püsima ei jää. Buumi-, mulli- või defitsiidimõtete asemel tasub vaadata suurt pilti ja meelde tuletada sektori toimimise põhitõdesid, mis ennekõike selle käekäiku dikteerivad, kirjutab Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

Tänaseks teame, et tervisekriisi mõju on kinnisvarasektorile olnud lühiajaline ja väike. See vaid lisab kindlust, et eeskätt just Tallinna turg on tugev ning iga väiksema muutuse peale uut kurssi võtma ei hakka. Väikestest kõrvalepõigetest enam mõjutavad turu toimimist meie inimeste pikaajaline ja stabiilne palgakasv ning nõudluse püsiv suurenemine (linnastumine + migratsioon).