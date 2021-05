Anu Prandi: viletsa juhi 13 sümptomit

Foto: Raul Mee

Sageli on töötajate lahkumise, kehva soorituse ja rahulolematuse taga tema otsene juht. Arvatakse, et töötajate lahkumise taga on eelkõige vilets juht, kirjutab töösuhteagentuuri Actory asutaja ja partner Anu Prandi.

Juhi töö ei ole lihtne, vähesed sünnivad heaks juhiks. Kindlasti on juhtimine kompetents, mis on õpitav ja arendatav. Kui tunned ennast ära mõne sümptomiga, ei ole asi üldse halb, nõrkuse tunnistamisest algab areng.