Tallinna Sadama juhatuse liige: kui otsuseid ei tule, jääme kogu tuuleparkide kasust ilma

Esivere tuulepargi tuulikud. Pilt on illustreeriv. Foto: Andras Kralla

Taastuvenergia projektide ja eeskätt tuuleparkide arendustega valitseb reaalne oht, et me mängime maha Eesti suurepärased konkurentsieelised ning jääme tulevikus põlevkivielektrist väljudes ilma nii energiajulgeolekust, kiirenevast majandusarengust kui ka reaalsest kasust kogukondadele, kirjutab Tallinna Sadama juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman.

Pärast seda, kui Suurbritannia, Saksamaa, Taani, Belgia, Holland jt riigid on oma rannikualadel meretuulepargid praktiliselt täis arendanud, on Läänemere idaregioon muutumas tuuleenergia tootjate jaoks tõeliselt kuumaks kohaks. See tähendab, et siin piirkonnas otsitakse aktiivselt võimalusi, kuidas oma tootmisvõimsusi püsti panna ning sellega katta tuleviku energiavajadusi.

