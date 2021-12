Andree Raid: pealinna kinnisvara on koduostjatele liiga kallis ning see mõjutab ka üüriinvestorit

Kinnisvara- ja õigusbüroo Raid & Ko tegevjuht Andree Raid Foto: Erakogu

Koduostjate rahakott hakkab Tallinna kinnisvarale üha raskemini peale ning see ei lase üüritootlustel koroonaeelsele tasemele tagasi tõusta, kirjutab kinnisvara- ja õigusbüroo Raid & Ko tegevjuht Andree Raid.

Tallinna korterite aastane hinnatõus 15–25% on olnud liiga kiire. Tõusu surub tagant koduostjatest ja üüriinvestoritest tõukuv suur nõudlus. Seejuures on korterite ostutehingute arvus oluliselt suurenenud just raha parkivate investorite osakaal.

