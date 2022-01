Elisa uus juht: et mitte olla täielik tropp

Elisa Eesti juht Andrus Hiiepuu. Foto: Kristjan Madalvee

Praegusaja (tipp)juhi lähenemine peab olema töötajakeskne – enam ammu pole võimalik efektiivselt tegutseda, kui kogu info käib ainult läbi juhi, millisel juhul saab temast absoluutne tropp, infotropp, kirjutab Äripäeva essees mullu detsembris Elisa Eesti juhi kohale asunud Andrus Hiiepuu.

Viimase kahe aasta jooksul on ettevõtted ja organisatsioonid olnud silmitsi pideva teadmatusega homse suhtes. Klientide, tarnijate, koostööpartnerite ja ka töötajate kohanemine pandeemias on võrdlemisi ennustamatu, asjale lisavad vürtsi seadusandjad pideva regulatsioonide muutmisega. Kuidas sellises keskkonnas ellu jääda ning kas võimalik on ka sisse lükata uus käik, edu kasvatada?

