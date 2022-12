Raimond Kaljulaid: kõik NATO liikmesriigid Euroopas peavad suurendama oma kaitsekulutusi

Riigikogu liige Raimond Kaljulaid Foto: Liis Treimann

Venemaa peab tundma, et NATO ühtsuse proovile panemisel oleksid režiimile ühemõtteliselt fataalsed tagajärjed, kirjutab riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Keegi ei tea, mida tulevik toob, aga me võiksime siiski riigina teada, kuhu me tahame välja jõuda, millised on meie eesmärgid, mis on meie visioon.

