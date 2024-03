Neeme Korv: uus linnavõim öelgu aidaa Savisaare pühale lehmale

Tallinnas on katsetatud ka elektribussi. Ühistransport vajab pidevalt uusi investeeringuid. Foto: Liis Treimann

Poliitikud, kes umbusaldasid Tallinna linnapead Mihhail Kõlvartit ja võtsid sellega vastutuse Eesti pealinna arengu eest, ei tohiks heituda häältest, mis on nn tasuta ühistranspordi pühaks lehmaks kuulutanud, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Hüvedega on kord nii, et neid lubada on eriti mõnus, teostada ka võrdlemisi lihtne, aga nende kaotamine on alati valus, olgu nad kujunenud kuitahes ebaefektiivseks. Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja tema juhitud Keskerakonna hegemoonia pealinnas oli tõusuteel, kui 2012. aastal korraldati propagandistlik “rahvaküsitlus”, kus (üllatus-üllatus!) 75% osalenuist toetas nn tasuta ühistransporti.