Marko Pomerants: ratsarünnakuga ei saavuta rohepööret ega -lepet

Marko Pomerants. Foto: Erakogu /Riina Pomerants

Kommunikatsioonivaldkonnas toimetav poliitilise kogemusega keskkonnainimene Marko Pomerants kuulas Rakveres Äripäeva loodusressursside aastakonverentsi ettekandeid ja järeldab, et metoodikate maailmast tuleb liikuda päriseluliste selgitusteni.

10. mail kuulati Rakveres Äripäeva loodusressursside aastakonverentsi ettekandeid. Võiks ju küsida, et kus ma kuu aega selle teadmisega olen olnud. Räägitu pole päevauudise väärtusega ja mõne kuuldud seisukohaga on nagu hiinlaste jaoks suure Prantsuse revolutsiooniga – liiga vara on seisukohta võtta.