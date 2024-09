Tagasi 30.09.24, 15:09 Hansabussi juht: jäime ellu, nüüd tuleb arenguks teha õiged valikud Tasuta ühistranspordi kadumine annab märku riikliku rahastuse ümberkujundamise vajadusest. See muudatus võiks olla sektori jaoks kauaoodatud värskendus, kirjutab aktsiaseltsi Hansabuss juhatuse esimees Indrek Halliste Infopanga bussiettevõtete aastaraportile antud kommentaaris.

Indrek Halliste Foto: Andras Kralla

2023. aasta üks olulisemaid sündmusi oli maakondliku tasuta ühistranspordi lõppemine. Siit edasi tuleks luua ühtne piletimüügisüsteem ja kehtestada turutingimustele vastavad piletihinnad kõigile reisijagruppidele.

See omakorda loob uued võimalused kommertsvedajatele pakkuda tulevikus reisijatele taas rohkem kvaliteetseid ja paindlikke lahendusi. Tasuta teenuse kadumine annab märku riikliku rahastuse ümberkujundamise vajadusest ning see muudatus võiks olla sektori jaoks kauaoodatud värskendus.

COVID-19 järgsel ajal taastusid ka sõitjate arvud, ületades 2023. aasta teises kvartalis isegi pandeemiaeelseid näitajaid. See on selge märk, et bussiliiklus on endiselt Eesti inimeste jaoks kriitiline liikumisviis nii maapiirkondades kui ka suuremates linnades.

