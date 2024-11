Tagasi 19.11.24, 11:15 Erik Laur: Euroopa autotööstus vaevleb raskustes Kapitaliturud peegeldavad Euroopa autotööstuse rasket seisu, Trumpi tagasitulek muudab nende käekäigu veelgi keerulisemaks, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

“Auto varuosade ja tarvikute tootja Schaeffler AG on keskmiselt näinud viimaste aastate jooksul emiteeritud võlakirjadel pea 40 baaspunkti suurust riskipreemia tõusu kolme kuuga. Sarnane saatus on tabanud ka selliseid autonduse gigante nagu Sixt SE, Volkswagen, Continental ja BMW,” kirjutab kapitaliturgude maakler Erik Laur. Foto: Erakogu

Viimase kolme kuu jooksul on võlakirjade tootlused Euroopas liikunud erisuunaliselt. Kui lühemate võlakirjade (kuni kaks aastat) tasuvus on langenud, siis pikemate, üle kümne aasta noteeringutes on näha saagikuse tõusu. Keskpika perioodi tootlused on liikunud külgsuunaliselt. Sellele vaatamata on näha investeerimisjärgu ettevõtete noteeringutes odavnemist võrreldes riigivõlakirjadega, mis viitab ka esimese kasvavale riskitasemele.