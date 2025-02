Tagasi 14.02.25, 15:45 Marika Raiski: tänapäeva juhtimise reaalsus – üheksa korda mõõtmiseks pole aega Muutlik maailm nõuab juhtidelt eksperimenteerimise ja eksimise tunnistamise julgust, kirjutab Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski.

“Ühiskond on meid harjutanud mõtteviisiga, et tegudel ja väljaöeldul on küljes silt – õige või väär – ning valesti käitudes ei järgne fanfaarid, vaid pigem halvakspanu,” kirjutab Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski. Foto: Erakogu

Pole kahtlustki, et tänapäevase töömaailma peamine märksõna on kohanemine. Kui oleme harjunud, et suure kaaluga otsus vajab seedimisaega, siis muutlik keskkond nõuab, et teod sünniksid kiirelt. Paljusid samme ei saa lükata tulevikku, sest selleks ajaks on maailm eest ära liikunud. Aina suurem rõhk on reaalajas, siin ja praegu tehtavatel käikudel, olgu need seotud protsesside või inimeste juhtimisega.