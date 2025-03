Tagasi 10.03.25, 06:00 Alexander Tsikhilov: Eesti Euroopa Liidus – kas olla kuulekas või olla strateeg? Euroopa Liidu väikeriigid ei võida mitte liidu reeglite kuulekast järgimisest, vaid nende paindlikust tõlgendamisest, kirjutab Admiral Marketsi omanik Alexander Tsikhilov.

“See kõlab vasturääkivalt, kuid mida rohkem riik rikub Euroopa Liidu eeskirju, seda tugevam on tema positsioon liidus,” kirjutab Admiral Marketsi omanik Alexander Tsikhilov. Foto: Liis Treimann

Euroopa Liit oli kavandatud majandusliku võrdsuse projektina, kuid tegelikkuses töötab selle regulatsioon tugevamate kasuks. Brüsseli edendatavad ühtlustatud standardid luuakse suurmajanduste olustike jaoks, aga see seab väikesed riigid ebasoodsasse olukorda. Selle asemel et võrdsustada konkurentsitingimusi, loob EL süsteemi, milles jääb ellu see, kes suudab bürokraatlikule koormusele vastu seista, mitte see, kes töötab tõhusamalt.