Eerika Sternfeld, Maria Eliisa Metsis: 8 väikest sammu loodus- ja inimsõbraliku Eesti suunas

2. Tuulikud inimasustuse lähedale

Viimasel ajal palju kõmu tekitanud tuulikud tuleks rajada linnade tööstusrajoonidele võimalikult lähedale. See oleks otstarbekam kui nende loodusesse püstitamine, sest taustal kostvale tehasemürale lisanduvad tuulikulabade tekitatavad helid ei suurendaks oluliselt üldist mürataset.

Lindudele meeldiks samuti, kui valgeid hiiglasi ei pandaks püsti otse nende lennuteedele, mis välistaks ka metsaraadamise lihtsalt maa juurdesaamise eesmärgil.

3. Puidu väärindamine järgmisele tasemele

Kestvad debatid raiemahu üle ei tee puidu väärindamise teemalisi arutelusid lihtsamaks, kuid see on oluline osa sellest, et ressursid võimalikult suures osas ära kasutada.

Praegu on puidu väärtusahel tugevasti mehaanilise väärindamise (ehk saematerjali ja puittoodete) poole kaldu. See on ka mõistetav, kuna puidu keemilise väärindamise (puidust näiteks tekstiili, pakendite või muu säärase tootmine) arendamine on olnud kallis. Oleks aga suur kasu, kui selle jaoks leitaks vahendeid, et Eesti mullas kasvanud puu kasutataks võimalikult suures osas ära siinsamas, et tulu jääks siia.

See hõlmab ka kõigi jääkide kasutamist uutes toodetes. Tunnustame selles vallas seni tehtud tööd ning kõiki ettevõtteid, kes seda juba teevad. Puidu kasutamist energia saamiseks siinkirjutajad selles artiklis ei käsitle, ehkki ka see on oluline teema.

4. Niitmine - õnnetus või õnnistus?