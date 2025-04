Tagasi 18.04.25, 12:15 Robin Kolk, Robin Tammemägi: loome majanduskaitseväe Kaitseväeteenistusele võiks järgneda kolme kuu pikkune intensiivne ettevõtlusfaas, kirjutavad Robin Kolk ja Robin Tammemägi arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Ajateenistus selja taga? Aeg siirduda ettevõtlusse!

Foto: Liis Treimann

Eesti on väike, kuid ambitsioonikas riik. Meil on kirju nimekiri edukaid idufirmasid, mis on suutnud jõuda rahvusvahelise tuntuseni – Skype, Bolt, Wise – kui vaid mõnda nimetada. Ometi kisub meie noorte potentsiaali piiritlema omamoodi talupoja tagasihoidlikkus: müügienergiat ja veenmisjulgust napib, mis võib takistada suurejoonelist välisturgudele laienemist. Usun, et siinkohal vajame julget lahendust: tuua riigikaitse kõrvale majanduslik mõõde.

Kujutage ette, et kohustusliku ajateenistuse lõpus antakse noortele reaalne võimalus proovida kätt müügis ja turunduses. Nii sünnibki majanduskaitsevägi – kolme kuu pikkune intensiivne ettevõtlusfaas, mis järgneb kaitseväelisele baasteenistusele.

Meie eesmärk pole seejuures üksnes müüa asju, vaid kujundada tervet põlvkonda enesekindlatest eestlastest, kes ei karda võtta kätte telefoni, püsti panna veebipoodi või seista rahvusvahelisel konverentsil lavale, et tuhandete ees ettevõtte kasulikkust kõlava häälega esitleda.

Kas see kõik pole mitte praegu, Euroopa ebakindlates oludes, eriti oluline? Mida paremini arendame iseenda oskust luua ja müüa, seda sõltumatumad oleme välisest survest. Majanduskaitsevägi tugevdab mitte ainult üksikisikuid, vaid tervet Eesti majandust. Kui meie idufirmad jõuavad kiiremini välisturgudele, tähendab see suuremaid investeeringuid, rohkemaid töökohti ja laiemalt tuntud Eesti kaubamärki.

Hakkame julgelt peale

Selle algatuse maksumus pole riigile koormav: paljud vahendid (hooned, infrastruktuur) on juba olemas. Vajame lisaks müügi- ja turunduseksperte, kes aeg-ajalt koolitavad, ning toimivaid IT-lahendusi, et noortel oleks kasutuses CRM-süsteem ja analüütikavahendid. Ja tulemused on mõõdetavad: kui suur on iga tiimi tehingute arv, kui palju luuakse uusi kontakte, milline on tagasiside partneritelt.

Tulevikus võime näha, et majanduskaitseväe lõpetanud noored alustavad oma iduettevõtteid või hoopis rakendavad õpitud oskusi olemasolevatesse ettevõtetesse, tuues sinna puuduva müügielementide vaimu. Hiljem liigutakse ülikooli, kus on võimalik praktikas teenitud kogemuste eest saada täiendavaid õppepunkte või eelistatud ligipääs ettevõtlusprogrammidele.

Kõlab julge sammuna? Kindlasti, kuid see on vajaduspõhine. Meie väiksest riigist on võimalik teha midagi enamat, kui meile kunagi öelda julgeti. Majanduskaitsevägi on viis, kuidas suurendada riigi kaitsevõimet uuel, globaalselt aina rauhutumal rindel: majanduses. See on võimalus ehitada iseseisvust, toites noorte pealehakkamist, ärksat meelt ja ettevõtlikkust.

Kui küsitakse, kust tuleb Eesti järgnev edulugu, võiksime vastata: just sellest algatusest. Kui me anname noortele rakendusliku, takistusi murdva kooli, mille keskmes on päris müügikogemus, on nad valmis maailma vallutama. Aeg on tuua kaitseväe kõrval hiilgema ka majanduskaitsevägi – sest julge pealehakkamine on pool võitu, aga edukas müük teeb lõpuni võitjaks.