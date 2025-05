Tagasi 22.05.25, 16:00 Andrei Korobeinik: Eesti vajab ausat maksudebatti, mitte jutu viimist Putinile Raha tuleb võtta sealt, kus seda on – näiteks lisamaksustada panku ja kehtestada astmeline tulumaks, kirjutab riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik (Keskerakond).

Andrei Korobeinik.

Foto: Raul Mee

Maksupoliitika ei ole Eestis kunagi olnud pelgalt rahanduse küsimus – see on ideoloogiline valik, mis peegeldab, kelle huve valitsev koalitsioon esindab ja millist Eestit ta soovib kujundada. Praegune valitsus on teinud oma valiku: maksukoormus liigub järjest enam nende õlule, kellel on niigi raske toime tulla.

Kõik viimaste aastate maksumuudatused – olgu selleks käibemaksu tõus, automaks või pensionide maksustamine – tabavad just väiksema sissetulekuga inimesi. Samal ajal kavandab valitsus maksusoodustusi neile, kes juba elavad majanduslikult kindlustatult. See on poliitiline otsus, kuid mitte ainus võimalik tee.

Äripäeva arvamustoimetus küsis eri erakondade poliitikutelt kommentaari Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) eelarvesoovitustele . Teemat käsitles toimetus ka juhtkirjas , peatudes pikemalt varamaksudel.

Eesti majanduse praegune seis on eeskätt halbade poliitiliste valikute tulemus. Kui energiahinna kriisi ajal jäeti ettevõtted riigi toetuseta ja nad kaotasid oma konkurentsivõime eksporditurgudel, siis sellele järgnesed maksutõusud ja uued maksud – just ajal, mil majandus vajas elavdamist.