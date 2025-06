Tagasi 05.06.25, 16:30 Killu Maidla: töölepinguseadus vajab tänapäeva toomist Toome töölepinguseaduse tänapäeva ning ärme otsi iga lahenduse juures probleemi, vaid probleemi juures lahendust, kirjutab endine Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht, Ida-Virumaal avatava loodusspaahotelli juht Killu Maidla.

Kui me kardame, et leidub ettevõtjaid, kes töölepinguseaduse muudatust kurjasti ära kasutavad, siis ravi ei ole mitte kõikide ettevõtjate karistamine, vaid pigem töötajate teadlikkuse tõstmine, kirjutab Ida-Virumaal avatava loodusspaahotelli juht Killu Maidla.

Foto: Erakogu

Arutelud tööaja korralduse paindlikumaks muutmise vajaduse üle on Eesti ühiskonnas üha aktiivsemad. Seejuures on tööõiguse kaasajastamine eriti asjakohane just praegu, mil tööturg muutub kiiresti ning eri põlvkonnad seavad töötamisele ja karjääriteele erinevaid ootusi. 10. juunil tuleb riigikogus esimesele lugemisele töölepingu seaduse muutmise eelnõu.