IT-ekspert: AI aitab juba enne esimest koodirida

Tehisaru tulek suurendab veelgi tehnoloogiahiiglaste nälga meie andmete järele. Euroopal on võimalus kujundada neist andmetest uus varaklass, millest me saame ise tulu, kirjutab Tele2 ärikliendi üksuse juht Jürgen Jalakas.
Tehisintellekt ei võta töökohti ära neilt, kes mõistavad, kuidas see töötab. Järelikult peab sellekohane haridus andma inimestele muu hulgas tugevad teoreetilised alusteadmised, kirjutab Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja Heisi Kurig.
Eestil on eeldused selleks, et toota seadmeid, mis aitavad tehisintellekti hästi tööle panna ja muuta inimestele kasulikuks. Küsimus on aga selles, kas need seadmed valmivad tulevikus ikka Eestis või kuskil mujal, kirjutab Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees ning Incap Corporationi president ja tegevjuht Otto Pukk.
Rahvusvaheliste indeksite järgi vabaduselt maailma esirinnas sammuv Eesti seisab tõsiste väljakutsete ees: kätte võidetud vabaduste ja demokraatia eest tuleb seista iga päev. Võti pole mitte valitsuse varnas, vaid iga kodaniku enda taskus, tõdevad endine riigipea Kersti Kaljulaid ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks saates „Soraineni sagedus“.