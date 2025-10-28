Jürgen Jalakas: sinu andmed võiksid olla varaklass
Tehisaru tulek suurendab veelgi tehnoloogiahiiglaste nälga meie andmete järele. Euroopal on võimalus kujundada neist andmetest uus varaklass, millest me saame ise tulu, kirjutab Tele2 ärikliendi üksuse juht Jürgen Jalakas.
“GDPR on loonud küll olulise aluse, kuid ei anna vastust, kuidas andmeid majanduslikult väärindada. Kui soovime, et inimene saaks oma andmetest ise tulu, siis peab privaatsuse kaitsele lisanduma selge turu- ja tehnoloogiline raamistik,” kirjutab Tele2 ärikliendi üksuse juht Jürgen Jalakas.
Foto: Erakogu
Andmed on 21. sajandi nafta, mille väärtus on suurte keelemudelite tulekuga tõusnud järsult lakke. Näeme juba praegu krõbedaid kohtuvaidlusi ja miljarditesse ulatuvaid kokkuleppemenetlusi teabe kasutamise üle.
