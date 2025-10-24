Tagasi 24.10.25, 06:00 Infoturbe nõustaja: ettevõtjatele müüakse hirmu. See ei vii tegelikult edasi Häkkerite kujutamine keldris istuvate kapuutsiga tegelastena ei aita tegelikult infoturbeprobleeme lahendada, kirjutab infoturbe strateeg ja nõustaja Rando Kall.

“Hirmu müümine on lühiajaline. Klient reageerib, kuid see ei tähenda, et tulemuseks oleks võimekuse või vastupidavuse kasv. Sageli on tulemuseks hoopis hajutatud fookus, kasvavad kulud ja tehniline võlg,” kirjutab infoturbe strateeg ja nõustaja Rando Kall.

Foto: Erakogu

Hirmu müüakse igal pool. Eriti paistab see aga silma kõiges, mis puudutab infoturvet.

Kapuutsides häkkerid pimedas keldris ekraanide ees. Punased ohukolmnurgad, lõputud loosungid. Ära tee seda! Ära jää ilma! Ära ole järgmine näide! Kui teed nii, siis kaotad kõik!

Sama muster kordub paljudes teistes eluvaldkondades. Hirm mobiliseerib, kuid ei hari. Ja hirm ei ole strateegia.

Ettevõtjaid hirmutatakse lunavaraga. Sellega, kuidas tehisaru on muutunud halbade kavatsustega inimeste käes äärmiselt ohtlikuks relvaks. Et juhatuste koosolekutel ignoreeritakse täielikult IT- ja turberiske. Need on narratiivid, mida kasutavad IT- ja turbeteenuste müüjad.

Häkker, aga kapuutsita

Infoturbeprobleemid on reaalsed, igapäevased intsidendid samuti. Seda ei saa eitada ega tohi ignoreerida. Ent hirmu illustreerimiseks kasutatakse järjepidevalt samu sümboleid. Need sümbolid on aga rohkem müügivõte kui reaalsus. Ning selline hirmutamine teeb lõppkokkuvõttes rohkem kahju kui kasu.