Leo Rummel: tööstuse ressursitõhususe toetamine toob riigile raha mitmekordselt tagasi

Inglisekeelne, igapäevane ja videopõhine uudistekanal on tähtis USA avaliku arvamuse kujundamisel, sest mida rohkem ameeriklased Eestist teavad, seda suurem on avalik toetus Eesti kaitsmiseks, kirjutab Stewart Johnson arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Transatlantiliste suhete ebakindluse tõttu otsitakse Euroopas IT-alternatiive ning riigi-Linux avaks meile miljardites eurodes turuvõimaluse, kus saaksime pakkuda üleminekuteenust koos tarkvara, kogemuse ja turvaarhitektuuriga, kirjutab Siim Pari arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?