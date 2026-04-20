Asekantsler: Eesti ja Saksamaa saavad koos konkurentsivõimelist Euroopat luua

Püsivalt ebakindlaks muutunud maailm paneb Euroopa ettevõtete konkurentsivõime proovile, kuid Eesti ja Saksamaa saavad uue reaalsusega kohanemiseks head koostööd teha ja teineteist täiendada, leiab välisministeeriumi asekantsler Mariin Ratnik.

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