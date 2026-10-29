Kas tõesti on kuskil 1eurone kuupalk? Jagamistehe teeb hästitasustatud lektorist näljapalgalise

Jah, tõesti on kuupalgaks üks euro. Aga ainult Excelis. Statistika jumalikus tabelis teenibki suvekohviku töötaja vaid ühe euro kuus ja pädev koolitaja vaevalt 70 eurot. Siiski, enne meeleavalduse korraldamist või tööinspektsioonile kaebamist tasub kontrollida, mis kala on.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks võib Äripäeva palgatabelis paista ühe ettevõtte kuupalgaks vaid 1 euro, kuigi töötajatele makstakse tegelikult normaalset tasu;

kuidas selgitavad Karl Astok ja Heiki Krusel, miks hooajatöö, töövõtulepingud ja aruandevormid muudavad väikse palganumbri eksitavaks.