Sotsiaaldemokraadid kinnitasid peaministrikandidaadiks Vseviovi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu kinnitas pühapäeval sotsiaaldemokraatide peaministrikandidaadiks Jonatan Vseviovi, kes kandideerib kevadistel riigikogu valimistel esinumbrina Harju- ja Raplamaal.
Jonatan Vseviovi liikumine sotsiaaldemokraatide peaministrikandidaadiks tõstab erakonna usutavust julgeoleku teemadel ja võimaldab neil sirgema näoga tsentristlikumat poliitikat välja pakkuda, leidis politoloog Tõnis Leht.
3–5 protsendipunkti võrra võib kantsler Jonatan Vseviovi peaministrikandidaadiks asumine raadiosaate "Äripäev eetris" saatejuhtide hinnangul tõsta sotsiaaldemokraatide toetust valimistel. Praeguse 20% toetuse juurest viiks see erakonna järgmisesse liigasse.
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