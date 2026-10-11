Andres Kaarmann: sakslasele ja šveitslasele sobib, aga eestlasele mitte?

Haridus- ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes.