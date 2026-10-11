Andres Kaarmann: sakslasele ja šveitslasele sobib, aga eestlasele mitte?

Paradoksaalsel kombel peame me Eestis kõrgelt lugu Saksamaa tööstusest, Šveitsi majandusest ja Hollandi ettevõtluskeskkonnast, kuid suhtume tugevate eelarvamustega haridusteedesse, mis on nende riikide edu vundament, kirjutab Parempoolsete juhatuse liige Andres Kaarmann.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Andres Kaarmann Eesti haridussüsteemi suurimaks probleemiks just suhtumist kutse- ja rakendusharidusse;
- kuidas erinevad Eesti valikud Saksamaa, Šveitsi ja Hollandi haridusteest ning milliseid muutusi see tema hinnangul riigilt nõuab.