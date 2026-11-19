Turunduse edukus ei sõltu ainult turundusosakonna või agentuuri tööst. Kui tegevjuht hoiab turundusest eemale ega seo seda ettevõtte äriliste eesmärkidega, võivad tulemuseks olla küll ilusad klikinumbrid ja kasvav päringute arv, kuid mitte suurem müük. Kuidas saab tegevjuht turundust tulemuslikumalt suunata ja milliseid mõõdikuid tasub tegelikult jälgida, räägivad turundusagentuuri Megapiksel tegevjuht Hannes Saard ja strateegiapartner Andreas Unt.
- Megapiksel tegevjuht Hannes Saard ja strateegiapartner Andreas Unt.
- Foto: Äripäev
Saates „Password: Marketing and Money“ tutvustavad külalised kuuepunktilist meelespead, mille abil saab tegevjuht turunduse juhtimisse panustada ilma sellele kümneid tunde kulutamata. Nende hinnangul piisab mõnest olulisest tunnist aasta alguses ning tulemuste regulaarsest ülevaatamisest kord kvartalis. „Turundajad tihtipeale ei oska äriliselt mõelda, tegevjuht peab turundusse tooma ärilise mõtlemise sisse,“ rõhutavad külalised.
Juttu tuleb ka sellest, milliste mõõdikute järgi turunduse edukust hinnata. Facebooki jälgijate arv ega klikkide hulk ei näita veel, kas turundus ettevõttele raha sisse toob. Megapiksel
keskendub hoopis kvaliteetsete päringute arvule, müügipakkumiste võiduprotsendile ja ühe lepingu saamiseks tehtud kulutustele. Klikid on nende hinnangul vaid toetav mõõdik. Samuti hoiatavad külalised liiga kiirete tulemuste ootamise eest: „Kõige kallim on minu arust aasta aega turundada ja siis öelda lihtsalt, et turundus ei töötanud.“
Saates tuuakse näide aknatootjast, kelle päringute arvu õnnestus agentuuril kahekordistada, kuid ettevõtte käive sellest hoolimata ei kasvanud. Testpäringutega selgus põhjus: müügiosakond vastas potentsiaalsetele klientidele alles kolme päeva pärast. Näide ilmestab, miks ei saa turundust ja müüki teineteisest lahutada ning miks tuleb turunduse tulemuslikkuse hindamisel vaadata kogu müügiprotsessi.
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Lisaks arutletakse, miks on head turundusjuhti keeruline leida ning kuidas korraldada koostööd vabakutselistega nii, et nad oleksid motiveeritud ja püsiksid ettevõtte juures. „Me teeme nad püsivateks koostööpartneriteks, anname suurema hulga tööd, me kaasame neid oma tiimi. Siis neil tekib tiimitunne, sealt tekib ka vastutus,“ selgitab Hannes Saard.
Megapiksel on üks väheseid turundusagentuure, kes tegeleb aktiivselt ka iseenda turundamisega. Saate lõpus avavad külalised ka agentuuri kasvuplaane.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
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