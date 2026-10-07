Kaarel Jänes: ettevõtted on valmis haridusse panustama, puudu jääb tõhusast koostööst

Haridus- ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks Kaarel Jänese hinnangul ei jõua ettevõtjate ettepanekud õppekavadesse ja kuidas see pidurdab nende valmisolekut haridusse panustada;
- millist püsivat koostöömudelit oleks vaja, et koolid, ettevõtted ja riik suudaksid inseneride järelkasvu päriselt parandada.