Lihatööstur Simmo Kruustük: riik peab otsustama, kas Eesti toit valmib Eestis

Tööstuse jaoks on üks suurimaid probleeme pidev mängureeglite muutumine, kirjutab Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees ja üks omanikest Simmo Kruustük vastuses Tööstusuudiste arvamusliidrite küsitlusele. Ettevõtja sõnul tuleks uuel valitsusel esimese saja päeva jooksul ära otsustada toiduainete käibemaks, kuulutada välja maksurahu ja lõpetada pidev uute reeglite lisamine.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised kolm kiiret otsust ootab Simmo Kruustük uuelt valitsuselt, et Eesti toidutööstus suudaks siin edasi toota;
- kuidas kirjeldab Kruustük maksu-, energia- ja bürokraatiamuudatuste mõju Nõo lihatööstuse investeeringutele ja kodumaise toidu osakaalule poes.