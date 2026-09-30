Einar Vallbaum: kütuse hind ja mänguteooria õppetund minister Ligile

Enne järgmist kütuseaktsiisi tõusu tasuks küsida üks lihtne küsimus: kas kõige kõrgem maks on ikka kõige tulusam maks, kirjutab Viru-Nigula vallavanem ja endine transpordiettevõtja Einar Vallbaum.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Einar Vallbaum kütuseaktsiisi tõstmist Eestile konkurentsikahjulikuks ja millise hoiatuse saadab ta minister Jürgen Ligile;
- kuidas võivad Rootsi, Läti ja Saksamaa maksuleevendused suunata Eesti veofirmade tankimised piiri taha ning mida see tähendab riigi maksutulule.