Viis inimest Eestisse smugeldanud mees saadeti aastaks vangi

Prokuratuur süüdistab Anti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Bultejevi, kellest Äripäeva sõsarleht Delovõje Vedomosti kirjutas terve seeria lugusid, Eestisse tööle tulnud välismaalaste tööalases ärakasutamises, et sellest majanduslikku kasu lõigata.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.