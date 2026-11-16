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Ehitusjuht: kriisidest oleme üle saanud, aga hinnad võivad taas tõusta

Ehitusmaterjalide ja logistika kulud võivad järgmise aasta esimeses pooles tõusma hakata, sest Hormuzi väina ümber tekkinud probleemid raskendavad nafta kättesaadavust, hindas Metropoli Ehituse juht Henri Ärmus.
Metropoli Ehituse juhi Henri Ärmuse sõnul sõnul jõuavad kriiside mõjud ehitusse sageli viitajaga.
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