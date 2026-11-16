Ehitusjuht: kriisidest oleme üle saanud, aga hinnad võivad taas tõusta
Ehitusmaterjalide ja logistika kulud võivad järgmise aasta esimeses pooles tõusma hakata, sest Hormuzi väina ümber tekkinud probleemid raskendavad nafta kättesaadavust, hindas Metropoli Ehituse juht Henri Ärmus.
Mitmesajale partnerile miljoneid eurosid võlgu jäänud Evicon Ehitus varises pärast ebaõnnestunud saneerimise katset pankrotti. Saneerimisnõustajale jäid silma ettevõtte kahtlased laenud ja maksed seotud isikutele.
Lindströmi võtmekliendijuht Kätlin Lehemets aitab ettevõtetel tööriiete ja teiste tekstiiliteenustega seotud vajadusi tervikuna lahendada. Ligi kümne aasta jooksul on ta näinud väga erinevaid tööriidelahendusi ning teab hästi, mida nende valikul kiputakse alahindama ja mille kohta töötajad kõige sagedamini küsimusi esitavad.