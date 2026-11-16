Civinity kaasab võlakirjadega kuni 8 miljonit eurot ja valmistub sisenema Eesti turule
Märkimisperiood kestab 20. novembrini
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.
Civinity asutaja ja juhatuse esimehe Deividas Jacka sõnul kasutatakse kaasatavat raha kokku kolme uue omandamistehingu rahastamiseks, mille kontsern loodab lõpule viia selle aasta lõpuks.
Foto: Civinity
Civinity asutaja ja juhatuse esimehe Deividas Jacka sõnul on üks kavandatavatest omandamistehingutest Eestis, kus kontsernil seni äritegevust pole. Tehingu õnnestumisel laieneks Civinity kõigisse kolme Balti riiki. „Eesti on meie jaoks loomulik järgmine samm. Siinsed investorid tunnevad Civinityt juba võlakirjade kaudu – kevadel toimunud emissioonis märkisid Eesti investorid ligi viiendiku pakkumisest. Nüüd soovime jõuda ka Eesti hooneomanike ja äriklientideni,“ ütles Jacka.
Civinity pakub kuni 20. novembrini võlakirju, mille fikseeritud aastaintress on 10% ja lunastamistähtaeg 17. juuli 2029. Intressi makstakse kaks korda aastas. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja pakkumishind 1035,8961 eurot. Väikseim märgitav kogus on üks võlakiri. Nõudluse korral on Civinityl õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu.
Jacka sõnul kasutatakse kaasatavat raha kokku kolme uue omandamistehingu rahastamiseks, mille kontsern loodab lõpule viia selle aasta lõpuks. „Hiljuti omandasime liftide paigaldamise ja hooldusega tegeleva Metuse ning hoonehaldusettevõtte Admeo. Jätkame tööd uute kasvuvõimaluste leidmiseks. Praegu valmistame ette kolme järgmist omandamistehingut eri Euroopa riikides, mille loodame lõpule viia selle aasta lõpuks. Käimasoleva võlakirjaemissiooniga valmistame ette ka nende tehingute rahastamist,“ rääkis Jacka.
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Eesti on meie jaoks loomulik järgmine samm. Siinsed investorid tunnevad Civinityt juba võlakirjade kaudu – kevadel toimunud emissioonis märkisid Eesti investorid ligi viiendiku pakkumisest. Nüüd soovime jõuda ka Eesti hooneomanike ja äriklientideni.
Deividas Jacka, Civinity asutaja ja juhatuse esimees
Ettevõtete hindamisel vaatab Civinity eelkõige nende sobivust kontserni olemasolevate äridega ja tulevasi kasvuvõimalusi. „Meie jaoks on oluline, et omandatav ettevõte saaks ka kontserniga liitudes edasi areneda ja kasvada,“ selgitas ta.
Jacka sõnul lisaks kolme kavandatava omandamistehingu edukas lõpuleviimine kontserni aastasele müügitulule enam kui 60 miljonit eurot ja EBITDA-le enam kui 9 miljonit eurot. Kaks omandatavat ettevõtet tegutsevad Horvaatias ja Sloveenias, mis on Civinityle juba tuttavad turud. Kolmas tehing on kavandatud Eestis, kus kontsern seni ei tegutse.
Kontserni auditeerimata pro forma müügitulu kasvas 30. juunil 2026 lõppenud 12 kuu jooksul aastaga 31,4%, ulatudes 121,3 miljoni euroni. Pro forma EBITDA suurenes samal perioodil 27,7%, 9,7 miljoni euroni. Näitajate arvutamisel on arvestatud Metuse tulemusi kogu 12 kuu kohta, sealhulgas omandamisele eelnenud perioodi eest. Kontserni tegelik müügitulu kasvas 2026. aasta esimesel poolaastal 14,9%, 52,9 miljoni euroni, ning EBITDA 22,6%, 5,1 miljoni euroni.
Juunis lõppenud võlakirjapakkumise käigus emiteeris Civinity 13 miljoni euro nimiväärtuses võlakirju ja kaasas üle 13 miljoni euro. Tegemist oli kontserni seni suurima ühe pakkumisega kaasatud summaga. Võlakirju märkis 613 investorit Leedust, Lätist ja Eestist, kellest 604 olid jaeinvestorid. Nende investeeringud moodustasid 50,5% kogu kaasatud summast. Osa toona kaasatud rahast kasutas kontsern Metuse ning koos Sail Investiga Admeo omandamiseks.
Täpsemalt võlakirjaemissioonist
Võlakirjade märkimisperiood algas 5. novembril 2026 ja lõpeb 20. novembril 2026 kell 15.30 Eesti aja järgi. Pakkumine on suunatud investoritele Leedus, Lätis ja Eestis. Märkimiskorraldusi saab esitada panga või investeerimisühingu kaudu, kus investoril on väärtpaberikonto. Pank või investeerimisühing võib korraldusi vastu võtta ka varasema tähtajaga. Emissiooni uus osa väljastatakse eelduslikult 27. novembril ning võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaq Vilniuse reguleeritud turul.
Pakkumine toimub kuni 50 miljoni euro nimiväärtusega võlakirjaprogrammi ja Leedu Panga 23. septembril kinnitatud põhiprospekti alusel. Prospekt on kättesaadav Civinity veebilehe jaotises „Investoritele“ ning Nasdaq Balticu ja crib.lt veebilehtedel.
Investoritele toimub 9. novembril kell 13 ingliskeelne veebikohtumine, kus AB Civinity tegevjuht Tomas Staškūnas tutvustab kontserni tegevust, finantstulemusi ja võlakirjapakkumise tingimusi. Emissiooni õigusnõustaja on advokaadibüroo TEGOS.
Foto: Civinity
Civinity kohta
Civinity kontserni kuuluvad elu- ja ärihoonete hoolduse, inseneri- ja digiteenuste ettevõtted. Kontsern tegutseb Leedus, Lätis, Ühendkuningriigis, Horvaatias ja Sloveenias ning annab tööd 1865 inimesele. Civinity haldab 95 000 eluruumi ja hooldab üle 5000 ärihoone.
Teade ei ole pakkumine ega kutse AB Civinity väärtpaberite omandamiseks. Prospekt on ainus õiguslikult siduv dokument, mis sisaldab teavet ettevõtte, võlakirjade ja nende pakkumise kohta. Prospekti kinnitamist ei tohi käsitada võlakirjade kvaliteedi heakskiiduna. Võimalikel investoritel soovitatakse enne investeerimisotsuse tegemist prospektiga tutvuda, et mõista investeeringuga seotud riske ja tulu.