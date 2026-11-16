SpaceX sai hakkama ajaloolise raketipüüdmisega

Elon Muski kosmoseettevõte SpaceX püüdis esimest korda starditorni metallhaaratsitega kinni Maa orbiidilt naasnud Starshipi kosmoselaeva. Investorite jaoks võib see tähendada suurt sammu odavamate kosmoselendude poole, kuigi katse teine pool lõppes raketi plahvatusega.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millise tähenduse annab ajaloolisele raketipüüdmisele investorite jaoks Morgan Stanley analüütik Adam Jonas;
- kuidas mõjutab Starshipi arenduse edu NASA Kuu-plaani ja mida ootab SpaceXilt järgmine suur proovikivi.