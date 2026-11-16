SpaceX sai hakkama ajaloolise raketipüüdmisega

Tesla aktsia näitas esmaspäeval võimsat tõusu, jättes ülejäänud Magnificent Seveni ehk USA seitsme suurima tehnoloogiaettevõtte aktsiad kaugele seljataha. Kui suurema osa käesolevast aastast on Tesla olnud grupi nõrgim lüli, siis oktoobris on elektriautotootja näidanud võimsat sööstu.