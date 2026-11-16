Huang plaanib Nvidia juhiks naasmist, Musk asus teda toetama

Vaid mõni päev pärast skandaali tõttu Nvidia juhi kohalt lahkumist kaalub Jensen Huang ettevõtte etteotsa naasmist. Silicon Valley mõjukad tehnoloogiajuhid on alustanud kampaaniat tema tagasitoomiseks ning loodavad saada toetust Valgest Majast.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui suur on Elon Muski ja teiste mõjukate tehnoloogiajuhtide tegelik mõju Nvidia nõukogu otsusele Jensen Huangi võimaliku naasmise asjus;
- millised riskid võivad Nvidia kvartalitulemuste eel ettevõtte aktsiat ja tehisintellektisektorit veel kõige valusamalt raputada.