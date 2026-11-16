Kommunikatsioonifirmade TOP | Tipud ei aja taga enam mahtu, vaid mõju

Kommunikatsioonijuhtimise teemasid käsitlenud Best Interneti konverentsi ettekandeslaid.
Foto: Raul Mee. Kollaaž
Tänavusse kommunikatsiooniagentuuride TOPi pääses 18 ettevõtet.
Edetabel näitab, et turg on lõhenenud kaheks. Üksteist agentuuri kasvatas käivet, seitse kahanes ning langus oli sageli järsk. Edetabel raputas tugevalt ka muul moel – oma eelmise aasta koha suutsid säilitada vaid kaks agentuuri.
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Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.