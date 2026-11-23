Kes reedel Nvidia aktsia aasta põhja lähedal maha müüs, jäi esmaspäeval ilma tõusust, millest võib saada börsiajaloo suurim. Investorite närvid pannakse lähinädalatel veel kõvasti proovile, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Äripäev Nvidia järsku kukkumist ja sellele järgnenud hüpet pigem turu ülereageerimiseks kui tehisarubuumi lõpuks;
- kuidas kommenteerivad praegust närvilist turgu Tarmo Tanilas, Peeter Koppel ja Tõnn Talpsepp ning milliseid ohte nad investoritele näevad.