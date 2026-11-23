Tagasi ST Euroopa suurim paadimess toob kokku 200 000 külastajat: kohal on ka Eesti ettevõtted Düsseldorf BOOT toimub 23.-31. jaanuaril Düsseldorfi paadimess on Euroopa suurim paadinäitus, mida korraldatakse alates 1969. aastast ning toimub 50 000 ruutmeeri suurusel sisepinnal ja seda külastab orienteeruvalt 200 000 inimest. Esimestel aastatel osales messil 116 eksponenti ning messi külastas umbes 34 000 inimest.

Kui algselt toimus mess sügisel ja välitingimustes, siis alates aastast 1972 koliti siseruumidesse, selle aja kohta uude ülimoodsasse Düsseldorfi Messikeskusesse, ning toimumisaeg viidi sügisest jaanuarisse. Samuti pikendati messi toimumise aeg üheksale päevale. Alates 2000. aastast pole tegu mitte ainult paadimessiga, vaid see hõlmab kõike mis otseselt või kaudselt veega seotud on. Aastal 2026 osales Düsseldorfi paadimessil ligi 1500 ettevõtet 68 riigist ja külastajate arv ulatus juba 200 000ni. Kui algusaastatel oli mess põhiliselt vaid paatide eksponeerimise koht, siis aastatega on messist kujunenud pigem elustiili propageeriv üritus. 2027 messi tunnuslauseks on “We love water”.

Mida 2027 Düsseldorfi messil näha saab?

Loomulikult nii väikseid, suuri kui ka väga suuri paate ja luksusjahte. Lisaks paatidele leiab messilt kõikvõimalikku merevarustust ja alternatiivseid veesõidukeid. Sarnaselt autotööstusele, kus sisepõlemismootoreid asendavad üha enam elekti- ja hübriidmootorid, on ka paadimaailmas rohelised tehnoloogiad järjest olulisemaks muutumas. Omaette hallis on sukeldujad ja surfajad. Kõnealuses hallis on bassein, kus saab proovida erinevaid veelauasõidu vahendeid ja teine bassein, kus saab päriselt sukeldumist proovida. Hallist nr. 3 leiavad oma osakonna kalastajad.

Kalameestele mõeldud väljapaneku leiab näitusehallist nr 3.

Miks ja kes peaks Düsseldorfi BOOT messi külastama?

Kuigi Düsseldorfi paadimess on suunatud eelkõige mere- ja paadihuvilistele, leiavad sealt põnevat tegevust ka need, kes merendusega igapäevaselt kokku ei puutu, ning loomulikult ka lapsed. Messi eripäraks viimastel aastatel on see, et kedagi pole ära unustatud ehk kõik inimesed kes vett mingil moel armastavad on oodatud. Kui sa pole kunagi Düsseldorfi messi külastanud, siis merendusmaailmas sind keegi tõsiselt ei võta.

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BOOT27 EISi ühisstendil osalevad ettevõtted:

1) Top Marine – Balti ja Põhjamaade suurim ujuvkaide ja ujuvmajade tootja. Top Marine leiate BOOT 2027 messil hallis 14, stend G26.

2) Saare Yachts – kvaliteetse Saare purjejahtide tootja Saaremaalt. Saare Yachts leiate BOOT 2027 messil hallis 16, stend D53.

3) Muvor – klaasfiibrist tender sloop mootorpaatide tootja. Muvori leiate BOOT 2027 messil hallis 17, stend A58

4) Tiki Treiler (Bestnet) – paadi-, jeti- ja teiste haagiste tootja. Tiki Treileri leiate BOOT 2027 messil hallis 17, stend A58

5) Ceranos Invest – tugevast HDPE plastist Seastorm mootorpaatide ja Seabird kajakkide tootja. Ceranos Investi leiate BOOT 2027 messil hallis 17, stend A58

6) Larsen Boat Yard – toodab HDPE plastist töö- ja lõbusõidupaate. Larseni leiate BOOT 2027 messil hallis 17, stend A58