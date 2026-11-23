Euroopa suurim paadimess toob kokku 200 000 külastajat: kohal on ka Eesti ettevõtted
Düsseldorf BOOT toimub 23.-31. jaanuaril
Düsseldorfi paadimess on Euroopa suurim paadinäitus, mida korraldatakse alates 1969. aastast ning toimub 50 000 ruutmeeri suurusel sisepinnal ja seda külastab orienteeruvalt 200 000 inimest. Esimestel aastatel osales messil 116 eksponenti ning messi külastas umbes 34 000 inimest.
Kui algselt toimus mess sügisel ja välitingimustes, siis alates aastast 1972 koliti siseruumidesse, selle aja kohta uude ülimoodsasse Düsseldorfi Messikeskusesse, ning toimumisaeg viidi sügisest jaanuarisse. Samuti pikendati messi toimumise aeg üheksale päevale. Alates 2000. aastast pole tegu mitte ainult paadimessiga, vaid see hõlmab kõike mis otseselt või kaudselt veega seotud on. Aastal 2026 osales Düsseldorfi paadimessil ligi 1500 ettevõtet 68 riigist ja külastajate arv ulatus juba 200 000ni. Kui algusaastatel oli mess põhiliselt vaid paatide eksponeerimise koht, siis aastatega on messist kujunenud pigem elustiili propageeriv üritus. 2027 messi tunnuslauseks on “We love water”.
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Mida 2027 Düsseldorfi messil näha saab?
Loomulikult nii väikseid, suuri kui ka väga suuri paate ja luksusjahte. Lisaks paatidele leiab messilt kõikvõimalikku merevarustust ja alternatiivseid veesõidukeid. Sarnaselt autotööstusele, kus sisepõlemismootoreid asendavad üha enam elekti- ja hübriidmootorid, on ka paadimaailmas rohelised tehnoloogiad järjest olulisemaks muutumas. Omaette hallis on sukeldujad ja surfajad. Kõnealuses hallis on bassein, kus saab proovida erinevaid veelauasõidu vahendeid ja teine bassein, kus saab päriselt sukeldumist proovida. Hallist nr. 3 leiavad oma osakonna kalastajad.
Kalameestele mõeldud väljapaneku leiab näitusehallist nr 3.
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Miks ja kes peaks Düsseldorfi BOOT messi külastama?
Kuigi Düsseldorfi paadimess on suunatud eelkõige mere- ja paadihuvilistele, leiavad sealt põnevat tegevust ka need, kes merendusega igapäevaselt kokku ei puutu, ning loomulikult ka lapsed. Messi eripäraks viimastel aastatel on see, et kedagi pole ära unustatud ehk kõik inimesed kes vett mingil moel armastavad on oodatud. Kui sa pole kunagi Düsseldorfi messi külastanud, siis merendusmaailmas sind keegi tõsiselt ei võta.
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Kui muidu saab kogu messi väljapanekut lähedalt vaadata ja käega katsuda, siis suurte paatide ehk üle 10-meetriste aluste hall pole lihtsurelikele lõpuni avatud. Kui on soov suurele paadile pääseda, tuleks diileriga eelnevalt aeg kokku leppida. Vastasel juhul saab luksuslikke mootorjahte ainult piirdenööri tagant imetleda.
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Kui on plaan Düsseldorfi messi külastada, tasuks lennupiletid ja ööbimine võimalikult varakult ära broneerida. Lisaks lennukiga reisimisele on võimalik Düsseldorfi sõita ka autoga. Ühe jutiga sõitmiseks on 2000 km liiga palju aga kui teha ööbimine Poolas, tundub juba märksa parem. Poolas ei pea ilmtingimata läbi Varssavi sõitma - kui aega on, võib vabalt minna ka põhja poolt ning külastada selliseid legendaarseid linnu nagu Sopot ja Gdansk. Läbi Varssavi saab siiski kõige kiiremini, sest alates Poola piirist viib kuni Düsseldorfini mitmerealine kiirtee. Düsseldorfi messipileteid saab osta kohapealt kassast ning eelmüügist.
Düsseldorfi messi külastades ei jää märkamatuks ka asjaolu, et Düsseldorf on tänu suurtele seal toimuvatele messidele kõige kallim linn Saksamaal. Õnneks oleme jõudnud ka Eestis oma hindadega sinnamaale, et päris põlvili maarjamaa inimest Düsseldorfi hinnapoliitika enam ei löö.
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Kuidas Eesti ettevõttel oleks võimalik messil osaleda ja kuidas selleks toetust taotleda?
Sellele küsimusele vastab Eesti Meretööstuse Liidu poolt projektijuht Urve Nõgu.
BOOT mess Saksamaal Düsseldorfis on üks maailma suurimaid lõbusõidulaevade messe, mis toimub 23.-31. jaanuaril 2027. Kuna mess kestab 9 päeva, külastab seda üle 200 000 inimese sajast erinevast riigist. Eesti ettevõtted on messil eksponeeritud tooteid müünud ka väliskülastajatele, kes on saabunud näiteks Šveitsist, Hollandist, Rumeeniast, Taanist, Prantsusmaalt ja loomulikult Saksamaalt.
Eesti ettevõtetel on võimalik BOOT messil osaleda kahel viisil: kas EISi (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) Eesti ühisstendil või ostes endale oma ettevõtte stendi Messe Düsseldorfilt. Kui on soov oma stendiga osaleda, võib küsida nõu ka Saksa-Balti Kaubanduskojast, kes esindab Eestis Messe Düsseldorfi.
Messikülastajate meelt lahutavad merineitsid
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Foto: Messe Düsseldorf/Foto Tillmann
Kes otsustab, et soovib osaleda EISi ühisstendil BOOT messil, tuleb jälgida maikuus EISi uudiseid, sest just siis kuulutab EIS välja kandideerimise BOOTi ühisstendile. BOOT messile pinna tellimise tähtaeg on tavapäraselt olnud juuni lõpus seega, kui soov on osaleda BOOT 2028 messil EISi ühisstendil peab meeles pidama, et kandideerimine ühisstendile kuulutatakse välja mais 2027. BOOT 2027 messile ei ole enam võimalik osalejaks registreerida, küll aga saate messi külastada ja koguda ideid, kuidas enda ettevõtet võiks messil esitleda.