Kui sa oled aktsiat aastaid jälginud, investeerimisteesi läbi mõelnud ja siis hirmust ikkagi ostmata jätnud, tuletab iga uus hinnatipp meelde, et süüdlane vaatab peeglist vastu, kirjutab Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
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- miks peab Juhan Lang investorile sama hirmutavaks stsenaariumiks ka seda, et oodatud krahhi ei tulegi;
- milliste märkide järgi jälgib Lang koos Kristjan Lepiku ja Michael Burry hoiatustega, kas tehisaruaktsiate tõus võib siiski jätkuda.