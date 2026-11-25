Järvamaa ettevõtete TOP 100
Järvamaa 2025. aasta edukaim ettevõte oli piimakarjakasvataja Estonia OÜ ja samas vallas tegutseb ka kolmandale kohale tulnud AS Peetri Põld ja Piim. Teiseks tuli elusloomade hulgimüügiga tegelev Raka Kogumiskeskus OÜ.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas aitas kõrge toorpiima hind Järvamaa ettevõtete edetabeli tipus puhta töö teha põllumeestel;
- mida ütlesid Martin Paukson ja Priit Süüden piimaturu järgmiste aastate väljavaadete ning investeeringute kohta.