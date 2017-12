Börsiaasta: terror, katastroofid, krüptoraha ja uued rekordid

11. mail levib uudis, et Helsingi Sadam tahaks Tallinna Sadamat osta. Oodati Tallinna Sadama erastamist, et soetada endale osa ettevõttest. Hiljem, kui Tallinna Sadama börsiletulek selgeks saab, on Helsingi Sadama huvi kadunud.

18.mail sai Facebook ­Euroopa konkurentsiametilt 100 miljoni euro suuruse trahvi, sest viimane andis 2014. aastal Whats­Appi omandamise kohta eksitavat informatsiooni. Algul lubati, et WhatsAppi kasutajaid automaatselt Facebookiga ei liideta, kuid kaks aastat hiljem seda siiski tehti. 30. mail avalikustab Äripäev investorite TOPi. Selgub, et LHV börsiletulek paiskas edetabelis kaardid segamini. Paremikus oli 25 uut tulijat ning kõige rohkem investeeriti LHV Groupi, Tallinkisse ja Tallinna Kaubamajasse.