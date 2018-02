Raskustes Facebook loodab reklaamimüügile

Facebook kinnitas kolmapäeval investoritele, et ettevõtte reklaamiäri jääb jätkuvalt väga kasumlikuks, vaatamata sellele, et kasutajad veedavad platvormil vähem aega.

Oma toodetesse muudatusi planeeriv sotsiaalmeediahiid on pannud analüütikud mõtlema selle meediakanali püsivuse üle. Muudatuste tõukeks on soov piirata välismõju, nagu näiteks olid väidetavad Venemaa kampaaniad Facebookis USA presidendivalimiste ajal.

Ettevõte märkis finantsaruandes, et kvartalikäive tõusis aasta varasemaga võrreldes 47 protsenti. Analüütikutega peetud konverentsikõnes ütlesid juhid, et näevad kasumi teenimiseks rohkem võimalusi, isegi kui külastajad veedavad platvormil vähem aega.

Kolmapäeva õhtul selgus kasumiaruandest, et eelmise aasta lõpus oli kasutajate saidil veedetud aeg vähenenud umbes 50 miljoni tunni jagu päevas, mis viis järelkauplemisel aktsia 4protsendisesse langusesse. Vahetult pärast seda olid ettevõtte juhid analüütikutega kõneldes optimistlikud, öeldes, et tehtavad muudatused on ärile pikaajaliselt kasumlikud ning need ei pruugi ka lühemaajaliselt palju valu teha.

Facebooki sõnul veedavad kasutajad platvormil vähem aega seepärast, et uued muudatused uudisvoo ülesehitusel takistavad viraalsete videote levikut.