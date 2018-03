ELi uue digimaksuga võetakse sihikule USA tehnoloogiafirmad

Ainult tellijale

Ettevõtted nagu Google, Amazon ja Facebook võivad peagi Euroopas kõrgemaid makse tasuma hakata, kirjutab CNBC.

Nimelt avalikustas Euroopa Komisjon täna plaani, mille kohaselt maksustatakse ettevõtteid selle järgi, kus nad äri teevad. Peakorterite asukohti enam arvesse ei võtta.

Välja pakutud muutused, kuidas tehnoloogiafirmasid koheldakse, võivad märkimisväärselt taoliste firmade maksukoormust tõsta.

Euroopa Komisjon andmetest selgub, et digifirmade keskmine maksumäär on olnud keskmiselt 9,5 protsenti. Traditsioonilised ettevõtted maksavad samal ajal 23,2 protsenti.

„Digirevolutsioon on meie majandusi raputanud ning muutnud süvitsi seda, kuidas ärid tänapäeval väärtust loovad,“ ütles Euroopa Liidu maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici kolmapäeval toimunud pressikonverentsil. Ta lisas, et praegused reeglid on ajast maha jäänud.

„Idee on selles, et me kohtleme ettevõtteid võrdselt ja maksustame õiglaselt,“ rääkis ta.

Euroopa püüdlused selleks, et suured ettevõtted maksaksid õiges mahus makse, pole midagi uut. Näiteks Amazoni peakorter asub praegu Luksemburgis, aga firma opereerib Euroopas mitmete erinevate firmadega. On leitud, et USA e-kaubanduse firma saab maksuerisustest kasu. Eelmisel aastal andis Euroopa Komisjon Luksemburgile korralduse, et Amazonilt küsitaks tagasi 250 miljoni euro ulatuses „illegaalseid“ maksusoodustusi.

Makse makstakse riigis, kus toimub äritegevus

Uute reeglite kohaselt ei maksustataks Amazoni enam Luksemburgis, vaatamata sellele, et peakorter asub just seal. Selle asemel tuleb maksta makse riikides, kus tarbijad nende teenuseid tarbivad.

Digitaalseid ettevõtteid maksustatakse riikides, kus nad täidavad järgnevatest kriteeriumitest vähemalt ühe. Esiteks peab riigist saadav käive ületama 7 miljoni euro piiri. Teiseks peab maksustataval aastal olema riigis enam kui 100 000 kasutajat. Kolmandaks – ettevõte on ärikasutajatega maksustamisaastal sõlminud vähemalt 3000 ärilepingut digiteenuste pakkumiseks.

Ajutine digimaks

Teise meetmena tahetakse kasutusele võtta ajutine maks, mis tagaks, et praegu veel maksustamata tegevus hakkaks liikmesriikidele andma otsest tulu. Samuti aitaks see vältida teatavate liikmesriikide ühepoolseid meetmeid, mis võivad viia riikide killustatud tegevuseni. See kahjustaks ühtset turgu, teatas Euroopa Komisjon.

Meetmed kehtis seni, kuni leitakse pikaajaline lahendus. See ajutine meede maksustaks käivet, mis saadakse internetireklaamidest, digitaalse vahendustegevusega (näiteks platvormid, mis võimaldavad kasutajatel omavahel suhelda ja kaupade müümist soodustada) ning kasutajate edastatud teabe müügist.

Maksutulu saaksid need riigid, kus kasutajad asuvad ja maksustamisele kuuluksid ettevõtted, kelle ülemaailmne aastatulu on vähemalt 750 miljonit eurot ja ELis 50 miljonit eurot.

„See aitab tagada, et väiksemad idufirmad jäävad maksust puutumata. Kui kohaldatav maksumäär oleks 3 protsenti, siis saaksid liikmesriigid aastas tulu eeldatavalt 5 miljardit eurot.