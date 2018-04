Börs: viimase kuu kõrgeim tase

USA aktsiaturud tõusid teist päeva järjest, sest suurefirmade tulemused olid oodatust paremad, mis viitab asjaolule, et majanduse tugevnemine tõstab börsifirmade kasumeid.

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis viimase ligi nelja nädala kõrgeima tasemeni. Ühtlasi jõudsid aktsiaindeksid läbida 100 päeva libiseva keskmise hinna, mida pole kuu aja jooksul juhtunud. Netflixi aktsia tõusis, sest tellijate arv ja kasum ületasid ootusi. Ka United Health Group kallines pärast tulemuste teatamist.

„Aktsiaturud on kvartalitulemuste teatamisel pigem tõusnud ja ma arvan, et osa sellest opstimismist tuleneb ka turu käitumisest,“ ütles investeerimifirma Lockwood Advisorsi investeeringute juht Matt Forester. „Reede õhtul korraldati Süüria vastu raketirünnak ning poliitilisi uudiseid oli küllaga. Nüüd oleme jõudnud teisipäeva ning sellele ei pöörata enam tähelepanu. See on esikaanelt juba läinud.“

S&P 500 indeks tõusis 1,1 protsenti, 2706 dollarini, mis on enam kui kolme nädala kõrgeim tase. Nasdaq Composite lisas 1,7 protsenti ja Stoxx Europe tõusis 0,8 protsenti.

Kulla hind jäis sisuliselt samale tasemele ning unts maksab 1347 dollarit. Brenti toornafta tõusis 0,2 protsenti ja WTI lisas 0,4 protsenti. Kummagi barrel maksis õhtuks vastavalt 71,55 ja 66,49 dollarit.