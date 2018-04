Investorite seas levib pessimism

Üheksa aastat kestnud pulliturg võib olla lõpusirgele jõudnud, arvavad paljud investorid, vahendab CNN Money.

Bank of America tegi globaalsete rahahaldurite hulgas küsitluse, kus uuriti, kas investorite arvates on turud juba tipu saavutanud või teevad seda sellel aastal.

Vaatamata eelmiste kuude volatiilsusele on Standard & Poor’s 500 indeks finantskriisi põhjadest alates neljakordistunud.

Aprilli alguses langes aktsiate osakaal investorite portfellis madalaima tasemeni alates 2016. aasta novembrist, mil Donald Trump valiti USA presidendiks. Küsitluses osales kokku 216 fondijuhti, kelle kontrolli all on umbes 650 miljardi dollari väärtuses varasid.

Pullid on vaikseks jäänud

„Pullid on vaikseks jäänud, aga nad pole veel alistunud,“ ütles Bank of America Merill Lynchi investeeringute juht klientidele saadetud kirjas. Ta tõi välja, et kuigi portfellides on raha osakaal kasvanud, siis 39 protsenti investoritest usub, et aktsiad enne 2019. aastat tippu ei saavuta.

Rahahaldurite hulgas on kõige suurem hirm see, et kaubandussõda eskaleerub. Juba praegu on USA kehtestanud Hiinale mitmeid tariife, sest riik soovib tagasi teha intellektuaalse omandi kuritarvitamisega seotud kaotused. Hiina on vastumeetmena kehtestanud samuti tariifid. Selle nädala teisipäeval avaldati, et sorgo impordile seatakse suur maks. Sorgo on teravili, mida kasutatakse loomasöödana.

Kardetakse, et kaubanduspiirangud aeglustavad maailmamajanduse kasvu ning lõhuvad ettevõtete ja indiviidide kindlustunnet. Kaubandussõja hirmud on viimastel kuudel ka aktsiaturgudel volatiilsust tekitanud. Samas on viimasel ajal toimunud mõningane taastumine, sest loodetakse, et Hiina ja USA jõuavad mingi mõistliku kokkuleppeni.