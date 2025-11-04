Aira Tammemäe: sellist asja nagu turundus ei olegi olemas – kõik on müük

Tema hinnangul on probleem selles, et turundajad ei oska ega taha müüa, samas kui müügiinimesed ei valda turunduse tööriistu ega visuaalset keelt. Ta soovitab turundajatele julgemalt telefon kätte võtta ja “päriselt” müüa ning müügiinimestel õppida kasutama turunduskanaleid ja ‑sõnumeid.
Turundusekspert ja ‑strateeg Karl Multer
toob näiteid ettevõtetest, kus turundus ja müük räägivad eri keelt – üks loeb klikke ja katvust, teine ootab tehinguid. “Ühel pool lauda tähistatakse tuhandeid veebikülastusi, teisel pool pole samal ajal ühtki tehingut,” kirjeldab ta. Tema hinnangul tuleks turundusrollides selgelt eristada turunduskommunikaatorit ja strateegilist turundajat: esimene tegeleb visuaalide ja bänneritega, teine osaleb tootearenduses, hinnastamises ja müügiprognoosides. „Tõeline turundaja on lüli kliendi ja organisatsiooni vahel – mitte lihtsalt ilusa sõnumi looja.“
Saade kutsub üles loobuma silotornidest ja mõtlema turundusest ja müügist kui ühisest väärtusahelast, mille keskmes on klient – mitte osakondade rollijaotus.
Saadet juhib Keit Alev.