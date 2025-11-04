Pealinna valitsema hakkav Isamaa hoiab linnapea nime saladuses

Tallinna linnavõimu läbirääkimiste pressikonverents.
Foto: Liis Treimann
Ühe olulisema muutusena tuli koalitsiooniks valmistumiseks Keskerakonnal loobuda linnapea kohast esimesel kahel aastal, vastukaaluks lubab Isamaa, et nende linnapea ei ole aktiivne poliitik. Kes, pole Urmas Reinsalu sõnul veel teada.
Poliitikud peavad millegi saavutamiseks leidma kaaslased, ent äärmuslike sõnavõttudega skandalistid jäävad tõsiseltvõetavuse kaotades üksi ja marginaliseeruvad, leidis endine tipp-poliitik ja nüüdne õppejõud Kadri Simson.
Isamaa võib olla siiralt kahevahel, kas luua Tallinnas võimuliit sotside, Reformierakonna ja Parempoolsetega või siiski Keskerakonnaga, aga ka sel juhul tundub viimase manu minemine tõenäolisem, leidsid ajakirjanikud raadiosaates „Äripäev eetris“.
Isamaa esimees Urmas Reinsalu leiab, et Tõnis Lukase otsus loobuda Tartu linnapea kohast oli viga ja olukorda saab veel muuta. „Olen endiselt seisukohal, et see oli vale otsus,“ kinnitas Reinsalu Äripäeva raadiohommikus.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.