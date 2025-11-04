Võlakirjadega miljoneid kaasanud Everaus läheb Lõuna-Eestisse kortereid rajama

Viimastel aastatel on Balti börsil märkimisväärselt esile kerkinud võlakirjade turg, mida Äripäeva küsitletud eksperdid peavad heaks märgiks kapitaliturgude küpsemisest. Siiski näevad nad ohumärke, et avalik võlakirjaturg on saamas platvormiks projektidele, millele traditsioonilisemad finantseerimisallikad on uksed sulgenud.