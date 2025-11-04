Võlakirjadega miljoneid kaasanud Everaus läheb Lõuna-Eestisse kortereid rajama

Viimastel aastatel on Balti börsil märkimisväärselt esile kerkinud võlakirjade turg, mida Äripäeva küsitletud eksperdid peavad heaks märgiks kapitaliturgude küpsemisest. Siiski näevad nad ohumärke, et avalik võlakirjaturg on saamas platvormiks projektidele, millele traditsioonilisemad finantseerimisallikad on uksed sulgenud.
Kui inimestele kodusid ehitav arendaja kasutab pangaväliseid laenuvõimalusi ning maksab saadud laenu eest 8-11% intressi, ei pruugi kallis kapital turuosaliste sõnul tähendada veel kõrgemat korteri hinda.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.