Tagasi 04.11.25, 12:08 Noor sotsialist haarab New Yorgis ohjad Zohran Mamdani tõenäoline võit maailma finantspealinna meerivalimistel paneb Demokraatliku Partei kahvlisse.

Lubadus külmutada üür on olnud Zohran Mamdani programmi prioriteetide seas.

Foto: AFP/Scanpix

Stalinist, šariaadi sisseseadja või kõige tagasihoidlikumalt lihtsalt noor sotsialistist ullike — sellisena kirjeldavad täna õhtul favoriidina New Yorgi linnapeavalimistele vastu minevat Demokraatliku Partei juhtkandidaati tema rivaalid. Indiast pärit vanematega Ugandas sündinud Zohran Mamdani esindab aga poliitilist platvormi, mida tema toetajad peavad kogu partei tulevikuks.