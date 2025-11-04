Noor sotsialist haarab New Yorgis ohjad

Lubadus külmutada üür on olnud Zohran Mamdani programmi prioriteetide seas.
Foto: AFP/Scanpix
Stalinist, šariaadi sisseseadja või kõige tagasihoidlikumalt lihtsalt noor sotsialistist ullike — sellisena kirjeldavad täna õhtul favoriidina New Yorgi linnapeavalimistele vastu minevat Demokraatliku Partei juhtkandidaati tema rivaalid. Indiast pärit vanematega Ugandas sündinud Zohran Mamdani esindab aga poliitilist platvormi, mida tema toetajad peavad kogu partei tulevikuks.
Novembrikuistel New Yorgi linnapea valimistel on demokraatliku partei kandidaat Zohran Mamdani – mees, kes nimetab end sotsialistiks. Delfi poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehe hinnangul võis see olla püüd veelgi tugevamalt vabariiklastele vastanduda.
